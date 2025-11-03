Inter Miami verliert zweites Play-off-Spiel, wird in Spiel 3 am Wochenende entschieden

HQ

Die Play-offs der Major League Soccer werden für die meisten Teams der Eastern Conference bis in das entscheidende Spiel 3 fortgesetzt, mit Ausnahme von Philadelphia Union, das Chicago Fire in Spiel 2 mit 3:0 besiegte, nachdem es das vorherige Spiel im Elfmeterschießen gewonnen hatte. Der Rest, einschließlich Inter Miami, muss jedoch bis zum nächsten Wochenende warten, um zu erfahren, ob sie in der MLS-Nachsaison das Conference-Halbfinale erreichen.

Bei Inter Miami gewann das Team mit Leo Messi und den Barça-Legenden Jordi Alba und Sergio Busquets, die kurz vor dem Rücktritt vom Fußball stehen, das erste Spiel gegen Nashville mit 3:1, verlor aber das zweite am Sonntag mit 1:2. Das bedeutet, dass die Play-offs im Best-of-Three-Modus ausgetragen werden und am kommenden Samstag, den 8. November, um 18:00 Uhr MESZ in Miami über den Sieger ermittelt werden, wobei sie aufgrund ihres günstigen Ergebnisses in der regulären Saison Heimvorteil haben.

Das sind alle MLS-Spiele am kommenden Wochenende:



Charlotte vs. New York City: Freitag, 7. November, 18:00 Uhr MEZ



Cincinnati vs. Columbus: Samstag, 8. November, 18:00 Uhr MEZ



Inter Miami vs. Nashville: Samstag, 8. November, 18:00 Uhr MEZ



Minnesota vs. Seattle Sounders: Samstag, 8. November, 18:00 Uhr MEZ



San Diego FC vs. Portland: Sonntag, 9. November, 18:00 Uhr MEZ



Zuvor steht am Dienstagmorgen ein Spiel der 2. Runde zwischen den Seattle Sounders und Minnesota an. Minnesota führt und würde im Conference-Halbfinale auf San Diego oder Portland treffen. Die andere Western Conference wird zwischen Los Angeles FC und Vancouver WhiteCups ausgetragen.