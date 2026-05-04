Inter Mailand gewinnt mit einem 2:0-Sieg gegen Parma den 21. Meistertitel, 12 Punkte vor Napoli

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Inter Mailand gewann seinen 21. Meistertitel, nachdem sie Parma mit 2:0 besiegt hatten, bestätigter Meister, da sie mit noch 9 ausstehenden Punkten 12 Punkte vor Napoli liegen. Inter hatte es in letzter Zeit nicht leicht, mit Enttäuschungen in der Champions League (im letzten Jahr im Finale 0:5 und vor dem Achtelfinale gegen Bodo/Glimt ausgeschieden) und im letzten Jahr verloren sie den Meistertitel nur mit einem Punkt Rückstand an Napoli.

In dieser Saison waren sie effizienter, zumindest im nationalen Wettbewerb, gewannen 26 Spiele, verloren 5 und spielten 4 unentschieden mit drei verbleibenden Spielen und erzielten 82 Tore (23 mehr als das zweittorhöchste Team, Como, fünfter in der Liga), wobei Lautaro Martínez und Marcus Thuram die besten Torschützen waren.

Inter Mailand, das bereits 2023/24 und 2020/21 den Meistertitel gewann, hat noch einen langen Weg vor sich, Juventus einzuholen, das den Meistertitel rekordverdächtige 36 Mal gewann, aber das Turiner Team hat seit 2019/20 kein Scudetto mehr gewonnen. Juventus' Kampf belegt nun den vierten Platz in der Liga und sichert sich nächste Saison die Champions League.