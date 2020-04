Intensiver Launch-Trailer zu Gears Tactics

Die Gears-of-War-Serie hat uns bereits viele spektakuläre Trailer geliefert und da Gears Tactics immer näher rückt, ist es nun Zeit für Splash Damage, uns mit dickem Videomaterial zu fesseln. Zum bevorstehenden Verkaufsstart des Strategiespiels am 28. April wurde über Ostern ein detaillierter Launch-Trailer präsentiert, der grob über die Besonderheiten dieses Franchise-Ablegers spricht. In zwei Wochen dürfen PC-Spieler an den Start gehen, Fans auf der Xbox One sollen aber ebenfalls noch dieses Jahr spielen können.

You watching Werben