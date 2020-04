Microsoft gibt euch fünf "Badass-Fakten" zu Gears Tactics

Gears Tactics war einer der wichtigsten Titel des gestrigen Xbox-Streams "Inside Xbox" und die Entwickler Splash Damage nutzten die Gelegenheit, um noch einmal ganz grundsätzlich über ihr kommendes Strategiespiel zu sprechen. Wir haben erfahren, dass der Titel für die PC-Spieler entwickelt wurde und wie er zeitlich in die Gears-of-War-Historie eingebunden ist. Außerdem verriet das Studio, dass sie ihrem kommenden Spiel den Goldstatus verliehen haben, aber das dürfte angesichts der aktuellen Weltlage kaum Bedeutung haben. Normalerweise dürften Fans jedenfalls erwarten, dass das Spiel ab jetzt "fertig" ist und wir keine Verzögerungen bei den Auslieferungen erwarten.

Microsoft teilte noch ein brandneues Video, in dem die Entwickler "fünf Badass-Fakten" über das Spiel enthüllen. Nichts davon ist wirklich neu, wenn ihr bereits unsere Vorschau gelesen habt. Erwartet blutige Todesfälle, eine Geschichte über die Kämpfe mit dem Locust-Bösewicht Ukkon und eine Menge Strategie - schließlich ist das hier kein stumpfes Ballerspiel. Gears Tactics startet am 28. April für den PC, später soll es auch auf der Xbox One spielbar sein.