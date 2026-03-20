Intel hat die Ladezeiten in Spielen deutlich verkürzt

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Intel hat eine neue vorkompilierte Shader-Technologie veröffentlicht, "die hilft, die Lade- und Startzeiten in Spielen zu reduzieren, Ruckler beim ersten Start zu reduzieren und einen automatischen Shader-Cache-Update-Prozess bietet", wie WCCFtech und Muropaketti berichteten. Diese Funktion ist jetzt für Intel Arc Discrete & Integrated GPUs in 13 beliebten Spielen verfügbar.

Traditionell kompilieren Spiele Shader nur auf dem eigenen Computer des Nutzers, was Zeit in Anspruch nimmt und Ruckler verursachen kann. Intels Lösung erledigt die Arbeit im Voraus (in der Cloud). Diese vorkompilierten Shader werden im Hintergrund auf den Computer des Benutzers heruntergeladen, und das Spiel verwendet sie beim Start.

Intel hat für seine Grafikkarten wie die Arc B580 und die integrierten Xe2- und Xe3-Chips gemeinsame Leistungswerte angegeben. Im Durchschnitt sind die Ladezeiten angeblich 2-3 Mal schneller, manchmal sogar noch viel länger. God of War Ragnarök lädt beispielsweise laut Intel bis zu 37-mal schneller als ohne vorkompilierte Shader.

Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert, daher musst du sie manuell in Intels Software aktivieren. Öffne Intel Graphics Software und gehe zu Grafik, dann 3D-Rendering, dann zu Precompiled Shaders und schalte die Option ein.

Und schließlich hier die Spiele, die derzeit von dieser neuen Funktion unterstützt werden.



Schwarzer Mythos: Wukong



Borderlands 4



Call of Duty: Black Ops 6



Call of Duty: Black Ops 7



Cyberpunk 2077



Gott des Krieges Ragnarök



Gotham Knights



Hogwarts-Vermächtnis



NBA 2K26



Starfield



S.T.A.L.K.E.R. 2: Herz von Tschornobyl



The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered



Die äußeren Welten 2

