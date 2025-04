Insomniac Games gibt ein Update zu Marvel's Wolverine

HQ

Nach seiner Ankündigung im Jahr 2021 haben wir relativ wenig gehört, wenn es um offizielle Informationen über Marvel's Wolverine geht. Da war natürlich das durchgesickerte Gameplay, aber Insomniac Games hat sich eher bedeckt gehalten, was das kommende Superhelden-Spiel angeht.

Und in einem kürzlichen Update bleiben sie immer noch größtenteils ruhig. In einer Antwort auf einen Nutzer in den sozialen Medien, der den Entwickler beschuldigte, seine Fans zu ignorieren, bestätigte das Team von Insomniac Games, dass sie immer noch an Marvel's Wolverine arbeiten.

"Wir arbeiten aktiv an Marvel's Wolverine für PS5. Wir werden Neuigkeiten über das Spiel teilen, wenn *wir* bereit sind, sie zu teilen. Das wird immer unsere Antwort sein", heißt es in der Antwort. "Wir können nicht auf alles reagieren, was verlangt wird, wenn die Dinge Zeit, Ressourcen und grünes Licht erfordern, um sie zu teilen."

Insomniac hat Marvel's Spider-Man 2 erst im Jahr 2023 veröffentlicht, und obwohl das Studio in der Lage war, ziemlich regelmäßig Spiele herauszubringen, verstehen viele Fans, dass in diesem modernen Gaming-Zeitalter Big-Budget-Titel wie Wolverine viel Zeit in Anspruch nehmen und den Entwicklern diese Zeit zum Kochen lassen.

Marvel's Wolverine befindet sich für PS5 in der Entwicklung.