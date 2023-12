Insomniac-Hack enthüllt über ein Terabyte an Daten zu Wolverine, Veröffentlichungsplan und mehr

HQ

Letzte Woche berichteten wir darüber, dass Insomniac - der Entwickler von Marvel's Spider-Man 2 und dem kommenden Marvel's Wolverine - angeblich von einem Hackerangriff getroffen wurde. Die Hacker, bekannt als Rhysida, forderten 2 Millionen US-Dollar von Sony.

Es scheint, dass Sony das Geld nicht aufgeben wollte, und jetzt hat ein massives Leck stattgefunden, bei dem Rhysida über 1,5 Terabyte an Daten über das nächste Projekt des Entwicklers, interne HR-Dokumente und mehr enthüllt hat.

Wir werden die Leaks hier nicht zeigen, aber in Bezug auf Wolverine wurden viele Charaktermaterialien, Designmaterialien, Screenshots und Levels geleakt. Außerdem haben wir einige voraussichtliche Veröffentlichungstermine für die nächsten Titel von Insomniac, die bis ins Jahr 2033 reichen. Marvel's Wolverine soll spätestens am 1. September 2025 auf den Markt kommen. Die nächsten beiden Titel des Entwicklers sollen angeblich spätestens am 31. Dezember 2029 und am 31. Dezember 2033 erscheinen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es sich um endgültige Veröffentlichungstermine handelt, und deuten stattdessen wahrscheinlich auf ein Jahr hin, in dem Insomniac sie herausbringen will.

In einem Statement gegenüber Cyber Daily sagte Rhysida Folgendes: "Ja, wir wussten, wen wir angriffen. Wir wussten, dass Entwickler, die solche Spiele entwickeln, ein leichtes Ziel sein würden."