Insider: "Ich zweifle nicht", dass ein neuer Star Fox kommt.

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Vor etwa einem Monat begannen Gerüchte zu kursieren, dass ein neues Star-Fox-Spiel in Vorbereitung sei, das von Insidern und der Tatsache, dass Fox McCloud in The Super Mario Galaxy Movie auftrat, begeistert unterstützt wird. Damals hieß es, das Spiel würde bereits im April angekündigt und früher erscheinen, als wir erwarten würden.

Einer der größten Befürworter davon war der sonst sehr verlässliche Insider NateTheHate, der im Allgemeinen viel öfter Recht als Unrecht hat. Aber so lief es nicht, denn es wurde kein Star-Fox-Spiel angekündigt und der April ist vorbei. Sollten wir das also einfach vergessen und die Berichte als Wunschdenken abtun?

Nein, NateTheHate denkt das nicht. Er teilt uns über X mit, dass er immer noch glaubt, dass die Informationen größtenteils korrekt sind, auch wenn sich das Veröffentlichungsdatum als falsch herausgestellt hat:

"Wie vor einigen Tagen gesagt: Ich zweifle nicht an der Existenz des Spiels. Auch mehrere Medien oder Personen haben über das Spiel hinaus über mich hinaus gesprochen.

Das Timing für die Enthüllung war falsch und falsch. Das ist ein Fehlschuss von mir."

Und damit können wir nur weiter warten. Nintendo wurde im vergangenen Jahr von mehreren großen Lecks getroffen, aber ob diese Informationen zutreffen, bleibt abzuwarten. Da Nintendo normalerweise rund um das Summer Game Fest (das in einem Monat stattfindet) ein Event veranstaltet, besteht eine gute Chance, dass wir bald mehr erfahren.