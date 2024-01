Inoffizielles Remake von Grand Theft Auto: Vice City erscheint nächstes Jahr

HQ

Vice City steht oft an der Spitze der Grand Theft Auto-Rangliste, und es ist leicht zu verstehen, warum. Es war das erste Spiel der Serie, in dem wir unser eigenes Imperium aufbauen konnten, was bedeutete, dass es nicht mehr "nur" ein virtueller Sandkasten war, in dem wir Autos stahlen und Menschen auf der Straße erschossen. Vice City war auch das erste Unternehmen, das einen Protagonisten mit vollständiger Sprachausgabe einführte, Tommy Vercetti, der zu einer Art Fanliebling geworden ist. Vor allem aber ist es das Setting, das uns Gamern im Gedächtnis geblieben ist. Das neongetränkte, von Miami Vice inspirierte 80er-Jahre-Thema ging uns direkt ins Herz, ebenso wie der Soundtrack, der ständig in der Diskussion über das Beste aller Zeiten ist. Es war für jeden etwas dabei. Denn welches andere Spiel bietet Slayer auf einem Radiokanal und Spandau Ballet auf dem nächsten?

Es war daher eine monumentale Enttäuschung, als das offizielle Remaster erschien. Die Definitive Edition von Grove Street Games war, wie ihr wisst, nicht nur mit Bugs gespickt, sondern auch ein extrem schlampiges Werk, das trotz des irreführenden Titels keinerlei direkte Verbesserungen bot. Es war einfach ein klassischer Cash-Grab.

Jetzt kommt die Nachricht, durch DSO Gaming, dass ein neues Remake auf dem Weg ist, das dieses Mal erhebliche Verbesserungen in fast allen Bereichen mit sich bringen wird. Vor allem aber geschieht dies jetzt in Rockstars eigener Game-Engine RAGE. Genauer gesagt bedeutet dies, dass Grand Theft Auto: Vice City - Die Nextgen Edition wird genau die gleiche Engine wie GTA IV verwenden. Darüber hinaus wird alles, von Charakteren über Autos bis hin zu Gebäuden, ein ordentliches Facelift bekommen und alle lizenzierten Songs werden wieder enthalten sein.

Hier ist die vollständige Liste dessen, was das Remake enthalten wird:



Verbesserte Version der Stadt aus der Definitive Edition



Verbesserte Waffen aus der Definitive Edition



Alle Autos aus der Xbox-Version des Spiels



Modelle aller Charaktere und Peds aus der Xbox-Version des Spiels (mit verbesserten Texturen)



Alle Original-Radiosender



Zwischensequenzen aus dem Originalspiel



Design im Stil des Originalspiels



Neon auf Gebäuden aus Vice City Stories



Weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen vom Revolution-Team



Die große Sorge hier ist, dass es sich um ein inoffizielles Remake handelt und wir wissen, was normalerweise mit inoffiziellen Produktionen passiert, wenn Rockstar und Take-Two Games Wind von den Plänen bekommen. Sie werden in der Regel schneller ausgeschaltet, als irgendjemand sagen kann : "Diaz! Ich bin gekommen, um dein Geschäft zu übernehmen!"

Da es sich um ein originalgetreues Remaster handelt, lebt die Hoffnung und einige Mods in diesem speziellen Bereich sind immer noch aktiv. In jedem Fall Grand Theft Auto: Vice City - Die Nextgen Edition wird voraussichtlich irgendwann im Jahr 2025 veröffentlicht.

Bis dahin gibt es den Trailer hier.