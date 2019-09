Inklusion wird bei Gears 5 großgeschrieben

Eine Plattform namens Can I Play That? hat sich darauf spezialisiert, Spiele hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit zu bewerten, um Menschen mit Behinderungen Informationen über die Spielbarkeit eines Produkts zukommen zu lassen. Das Thema Inklusion wird in etablierten Medien häufig nicht aufgegriffen, in unseren Beiträgen fehlen solche Details bislang ebenfalls. Beim Thema Zugänglichkeit von Videospielen konnte zuletzt Gears 5 mächtig beeindrucken, denn der Titel ist das erste AAA-Projekt, das bei der Plattform eine perfekte Bewertung im Bereich Hörgeschädigte/Taubheit erhalten hat.

Enthüllt hat diese Überraschung der Chefredakteur der Webseite, der die visuelle Repräsentation von Dialogen und Geräuschen mittels optischen Hinweisen, Controller-Vibration und Kommunikation der Spielercharaktere lobt. Im Spiel gibt es etliche Optionen, mit der wir die Größe des dargestellten Bildschirmtexts oder einzelner HUD-Elemente anpassen. Sogar im Multiplayer ist es möglich, sich Texte als Sprachausgabe ausgeben zu lassen. The Coalition hat sich dem Thema angenommen, damit möglichst viele Spieler Gears 5 genießen können. Mehr Infos zum Spiel findet ihr in unserer eigenen Kritik.

Quelle: Insider Klobrille auf Twitter.