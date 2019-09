Gears of War hatte in den letzten Jahren eindeutige Ermüdungserscheinungen. Gears of War: Judgment war eine interessante aber auch sehr undurchsichtige Idee mit schnellerem Gameplay und Herausforderungen. Es wirkte insgesamt recht uninspiriert und kam entsprechend bei den Fans an. Gears of War 4 schuf eine solide Grundlage für den Mehrspielermodus und sah technisch erstaunlich rein aus, allerdings fehlte es dem Spiel am Charme der alten Ableger und die Kampagne war langweilig. Gears 5 (warum haben die sich noch mal entschieden das "of War" wegzulassen?) ist hingen ein völlig anderes Kaliber und The Coalition hat hart daran gearbeitet, um die Marke wieder auf den richtigen Weg zu bringen.

Für einige ist Gears of War eine Reihe, in der muskelbepackte Machos mit Kettensägen durch graue Ruinen stiefeln, doch die Serie hatte schon immer mehr zu bieten, als die schlichte, brutale Oberfläche. Die Spielmechaniken sind auf vielen Arten brillant, dazu gesellen sich erinnerungswürdige Orte und Umgebungen, die seit jeher zu der brutalen Geschichte gehören. All diese Aspekte sind im neuesten Kapitel ebenfalls vorhanden und wurden teils sogar weiter verbessert, allerdings hat The Coalition vor allem eines getan (was bitter notwendig war) - sie haben mit der Marke etwas Neues gewagt.

Die Kampagne von Gears 5 knüpft kurz an die Geschichte seines Vorgängers an. Die Menschheit braucht eine Lösung für den "Schwarm", die neuste Bedrohung, die im Schatten auf uns wartet. Kait ist die Protagonistin und ihre Vergangenheit sowie ihre Verbindung zu dieser Bedrohung werden in diesem Spiel klarer. Alles ist bereit für adrenalingeladene Action und ein wenig Drama, denn das ist genau das, was die Serie jetzt braucht.

You watching Werben

Die Umgebungen sind wieder einmal atemberaubend schön und visuell vielfältig.

Die Kampagne beginnt traditionell und sehr linear, während The Coalition uns die unglaublich detailreichen Umgebungen präsentiert, die auf der Xbox One X in großartigen 4K bei 60 Frames pro Sekunde dargestellt werden. Wir folgen wieder einer Gruppe grober Soldaten, allerdings wird schnell klar, dass der Roboter, der schon immer im Hintergrund schwebte, jetzt eine größere Rolle spielt. Er kann weit entfernte und für uns unerreichbare Waffen aufsammeln und mit Schaltern und Gegenständen interagieren. Während des Spiels bekommt Kait Zugriff auf Fähigkeiten und Upgrades, wie Unsichtbarkeit oder elektrischen Fallen. Jack - der Roboter - kann sogar im Koop-Modus der Kampagne gespielt werden. Darin bekommen bis zu drei Spieler Zugriff auf all diese Features.

The Coalition nutzt die Geschichte, um das lineare Level-Design aufzubrechen. In bestimmten Abschnitten gibt es große Areale, die wir mit unserem von Segeln angetriebenem Hoverboard bereisen dürfen. Das ist kein Grand Theft Gears, es erinnert vielmehr an eine schlichtere Version von Metro Exodus. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber in den Trailern wurden die schneebedeckten Landschaften ja bereits gezeigt; vielleicht gibt euch das eine Idee, wohin uns die Reise führen könnte. Es gibt unterschiedliche Orte, an denen wir nach Upgrades für Jack suchen. Kait findet Waffen, erlebt kleine Story-Elemente und springt anschließend in die nächste, klassische Gears-Mission. Auf diese Weise fühlt sich die Welt überzeugender und sinnvoll verknüpft an.

Eine weitere Verbesserung sind die zusätzlichen Möglichkeiten in den Kämpfen und das Gefühl von echter Kontrolle. Während der Scharmützel gegen den Schwarm in einem Schneesturm sehen wir beispielsweise Säulen aus Eis, die uns Deckung geben. Wenn wir uns entscheiden sie abzuschießen erhalten wir ein neues Versteck, das wir zum Regenerieren nutzen können. Durch Jacks Fähigkeiten, die sich weiter ausbauen lassen, die interaktiveren Umgebungen und die vielen interessanten Herausforderungen und Gefahren, ist Gears 5 das packendste Spiel der Reihe, seit Gears of War 2. Es ist schwer zu beschreiben, wie viel mehr Spaß es macht, als Gears of War 4, das mit sporadischen Horde-Elementen die Herausforderungen und das Erlebnis unnötig in die Länge zog. Gears 5 ist ein langes Spiel, doch es lohnt sich.