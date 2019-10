Infinity Ward verspricht, dass es in Call of Duty: Modern Warfare keine Lootboxen geben wird

Activision hat sich bereits am Thema Lootboxen die Finger verbrannt, deshalb warten sie mittlerweile immer etwas ab, bevor sie diese "Überraschungsmechaniken" nach dem offiziellen Start in ihre Spiele einfügen. Obwohl in der Mehrspieler-Demo von Call of Duty: Modern Warfare bereits eindeutige Hinweise für die Rückkehr der sogenannten Supply-Drops gefunden wurden, streitet der Entwickler diesen Zusammenhang nun öffentlich ab.

Infinity Ward hat auf Reddit Folgendes kommuniziert: "Es gibt weiterhin falsche Informationen über Modern Warfare. Was ich aktuell sagen kann, ist, dass wir definitiv NICHT an irgendwelchen Supply-Drops oder Lootbox-Systemen arbeiten. Und der funktionale Kram wird durch GAMEPLAY freigeschaltet. Bleibt dran, wir planen, diese Woche neue Informationen zu veröffentlichen."

Mit dem "funktionalen Kram" wird der Entwickler sicherlich Waffenaufsätze, Perks und sonstige spielbeeinflussende Faktoren gemeint haben - vermuten wir jedenfalls. Welche weiteren Freischaltoptionen Call of Duty: Modern Warfare bieten wird, darüber werden wir sicher schon bald mehr erfahren. Diese Meldung ist wahrscheinlich ein Ergebnis der vermuteten Neubewertung von Mikrotransaktionen durch den Hersteller, nachdem zuletzt Kritik daran laut wurde. Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PS4, Xbox One und PC.