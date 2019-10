Gerüchten zufolge bewertet Activision Mikrotransaktionen in Modern Warfare nach Kritik neu

Activision ist sehr aggressiv, wenn es um die Monetarisierung ihrer Spiele geht. In den letzten Jahren haben sie sich angewöhnt, Verbraucher den Vollpreis für ein neues Produkt zahlen zu lassen und erst nach einigen Wochen Lootboxen und Mikrotransaktionen einzufügen, um die Praxis nach der anfänglichen Stimmung unter den Tisch fallen zu lassen. Im Kontext von Call of Duty: Modern Warfare scheint der Publisher gerne an diesem Methode festhalten zu wollen, allerdings könnten sich die Dinge mittlerweile geändert haben.

In der Beta-Phase des neuen Modern Warfare haben Spieler Hinweise auf Lootboxen gefunden, was bereits für erste Ernüchterung sorgte. Anschließend haben wir erfahren, dass sich Sony auf der Playstation die Rechte am Survival-Teil des Spec-Ops-Modus für ein ganzes Jahr lang gesichert hat. Das bedeutet, dass man nur auf der Playstation 4 diese Komponente des Spiels genießen kann. Jedenfalls bis im Oktober 2020 dann endlich alle Spieler reinschauen dürfen - nur interessiert sich dann kaum noch jemand dafür.

Ein Insider von TheGamingRevolution schreibt via Twitter, dass das größtenteils negative Feedback auf diese jüngsten Entwicklungen Activision zu einem Sondertreffen veranlasst habe. Demzufolge soll nach Bekanntwerden dieser letzten Meldungen ein merklicher Rückgang bei den Vorbestellungen beobachtet worden sein, schreibt die Quelle:

"Activision und Infinity Ward haben nach meinem letzten Post über Supply Drops anscheinend [...] ein wichtiges Treffen abgehalten. Das Wesentliche ist, dass sie eine Tonne an Vorbestellungen verloren haben, da die jüngsten Nachrichten über [die einjährige Verzögerung von] Survival auf PC/XB und die Mikrotransaktionen [ans Licht kamen. Sie] denken über [eine andere Möglichkeit] nach [...]. [Das Thema] Mikrotransaktionen ist nicht in Stein gemeißelt und wie ich schon unzählige Male gesagt habe, ist all das eine ständige Entwicklung. Meine Quelle wollte die Community jedenfalls wissen, dass sich [Activision] wirklich für [ihre Fans] interessiert."

Dieses Statement ist als Gerücht einzustufen und wir können nicht sagen, ob irgendetwas davon der Wahrheit entspricht. In jedem Fall sind Vorbestellungen für Entwickler ein wichtiges Kriterium, deshalb solltet ihr euch gut überlegen, wen ihr mit euren Day-1-Käufen unterstützt.