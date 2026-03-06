Infinity Ward-Mitbegründer erinnert sich an "sehr unangenehmen Druck" auf Call of Duty, Iran beim Einmarsch in Israel darzustellen

HQ

Es stellt sich heraus, dass Spiele wirklich schon immer politisch waren. Okay, vielleicht diente Peggle 2 nie als Allegorie für den Kalten Krieg oder so etwas, aber hinter den Kulissen wurden einige riesige Franchises unter Druck gesetzt, bestimmte reale Nationen als feindliche Fraktionen darzustellen.

Nachdem das Weiße Haus einen Clip gepostet hat, in dem eine Call of Duty-Figur eine Kill-Streak meldet, was dann zu Aufnahmen realer Bombenanschläge führt. Infinity Ward-Mitbegründer und Call of Duty-Entwickler Chance Glasco antwortete mit einem Beitrag auf seinem eigenen Account (von Eurogamer entdeckt) und sagte, dass ihn diese Nutzung der Videospielreihe zur Förderung realer Gewalt nicht überrascht.

"Ich erinnere mich, nachdem Activision die Post-Respawn-Formation übernommen hatte, gab es einen sehr unangenehmen Druck von Activision, dass wir das nächste CoD über Irans Angriff auf Israel machen sollten. Glücklicherweise waren die überwiegende Mehrheit unserer Entwickler von der Idee angewidert und sie wurde abgelehnt", erklärte Glasco.

"Viele von uns Entwicklern waren entsetzt, weil es sich wie politische Propaganda anfühlte, die von Activision verbreitet wurde." fuhr Glasco fort. "Während meiner gesamten Zeit bei Infinity Ward (CoD1 bis CoD:Ghosts) waren keine unserer Story-Entscheidungen von dem Wunsch motiviert, irgendeine Art von Propaganda zu schaffen, um Konflikte zu fördern."

Die Trump-Regierung hat eine große Vorliebe daran entwickelt, Videospiele, Edits und mehr in sozialen Medien zu nutzen, um die aktuelle Regierung und ihre Entscheidungen zu fördern. Obwohl dies oft zu einer polarisierenden Reaktion führt, scheint der einzige Zweck dieser Beiträge zu sein, Aufmerksamkeit zu erregen, egal in welcher Form sie erscheinen.