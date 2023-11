Infinity Ward eröffnet neues Call of Duty-Studio

HQ

Activision hat mehrere Entwickler, die an ihrer immens beliebten Call of Duty-Serie arbeiten, aber der älteste (und vielleicht erfolgreichste) von allen ist natürlich Infinity Ward. Das Studio wurde 2002 gegründet und hat seitdem viele der besten Titel der Serie produziert, darunter Call of Duty 4: Modern Warfare und die Fortsetzung Call of Duty: Modern Warfare. Nun hat sich das Studio entschlossen, zu expandieren.

Ein neues Büro in Austin, Texas, hat seine Türen geöffnet, und genau wie andere Infinity Ward-Tochtergesellschaften (das Studio befindet sich auch in Spanien, Mexiko, Polen und Kalifornien) wird dieser Entwickler an Call of Duty arbeiten. Sie haben nicht klargestellt, woran genau dieses Büro arbeiten wird, aber dies ist die Ankündigung von Infinity Ward selbst:

"Infinity Ward hat ein brandneues Studio in Austin, Texas, eröffnet. Das Studio wird daran arbeiten, neue und innovative Erlebnisse für Call of Duty zu schaffen und modernste Technologie zu entwickeln, um sie zu unterstützen."