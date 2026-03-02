Industry Staffel 4 ist auf HBO zu Ende gegangen und Staffel 5 wird die letzte sein, obwohl sie "mit dem Alter besser wird"

HQ

Industry Staffel 4 ist auf HBO Max zu Ende gegangen, mit einer schockierenden Wendung, die beweist, was jeder Fan schon eine Weile sagt: Dies ist eine der besten Dramaserien, die oft übersehen wird, weil die erste Staffel von Kritikern nicht viel Aufmerksamkeit erhielt und ignoriert, wie sehr sie sich von Staffel zu Staffel verbessert hat.

"Wenn wir bei einem anderen Streamingdienst gewesen wären, wären wir wahrscheinlich nach Staffel eins oder zwei abgesetzt worden", gaben die Showrunner Konrad Kay und Mickey Down in einem Interview zu, und die Hauptdarstellerin des Finanzdramas, Myha'la, die Harper Stern spielt, stimmt zu.

"Ich denke, die Serie wird mit dem Alter besser. Wir alle reifen und wachsen Saison für Saison, ich denke, Konrad und Mickey müssen sich im Schreiben weiterhin herausfordern. Das ist die Hoffnung der natürlichen Entwicklung von etwas, dass es einfach weiter besser wird", sagte Myha'la und fügte hinzu, dass Staffel 4 "alles ist, was Staffel 1, 2 und 3 gerne sein könnten".

Staffel 4 hat den Umfang der Serie erweitert, die ursprünglich von einer Gruppe von Universitätsabsolventen handelte, die in einer Investmentbank in London arbeiten (oder überleben), und jetzt von "Finanzen, Journalismus und Medien, Politik" handelt, die die Welt, in der diese Figuren leben, erweitert.

Wenn Sie mit der Serie auf dem Laufenden sind, können Sie sehen, wie Myha'la das Gefühl hat, dass sich ihre Figur Harper von Staffel 1 bis Staffel 4 entwickelt hat: "Ich schätze es, dass Harper echt wirkt, weil sie nicht nur eine Sache ist. Sie ist keine moralisch akzeptable Version eines Menschen. Sie ist einfach ein Mensch. Das gefällt mir.".

Industry endet mit Staffel 5, und du solltest sie vorher ausprobieren

Myha'la sagte uns außerdem, dass die Serie auch dann lohnenswert ist, wenn die Zuschauer vielleicht nicht allzu sehr an der Finanzwelt interessiert oder sich von dem Fachjargon eingeschüchtert fühlen. "Es ist eine Serie über Beziehungen zu Menschen, die zufällig von der Finanzwelt umgeben sind."

Leider wurde bestätigt, dass Industry in Staffel 5 enden wird, was von HBO kurz vor dem Finale der vierten Staffel genehmigt wurde. Da es kein geschätztes Veröffentlichungsdatum gibt, aber wahrscheinlich 2028 (wobei die Staffel von Industry alle zwei Jahre erscheint), hast du noch genug Zeit, Industry vor der fünften und letzten Staffel aufzuholen.