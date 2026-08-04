Indonesien hat die Rettung der letzten Passagiere der Fähre abgeschlossen, die am Sonntag vor der Küste der Insel Madura Feuer fing

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Letzten Sonntag fing die Fähre zwischen Surabaya, Indonesiens zweitgrößter Stadt in der Provinz Ostjava, und der Stadt Makassar im Süden Sulawesis auf dem Weg Feuer. Laut der indonesischen Rettungsorganisation (über Reuters) wurden 233 der 238 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord gerettet und in Sicherheit gebracht, und es wurde bestätigt, dass es mindestens fünf Todesopfer gibt.

Wir sagen 'mindestens', weil es widersprüchliche Berichte zwischen den Angehörigen der Passagiere, die vermutlich an Bord waren, und der offiziellen Passagierliste des Schiffes gibt, was die Gesamtzahl der Personen an Bord auf 271 bringt. Die Rettungsaktion wurde jedoch vorerst für abgeschlossen erklärt, obwohl sie auch angeben, die Suche wieder aufnehmen zu können, falls Verwandte berichten, dass einige nicht gefunden wurden.

Diese Art von Fähre ist die häufigste Transportform in Indonesien, einem Archipel mit 17.000 Inseln, die sich über zwei Millionen Quadratkilometer des Pazifischen Ozeans erstrecken. Trotzdem sind Unfälle mit diesen Schiffen häufig, da Sicherheitsvorschriften an Bord nicht streng durchgesetzt werden.