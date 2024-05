Indika kommt diese Woche auf Konsolen

HQ

Wenn Sie in letzter Zeit seltsames und seltsames Gameplay von Leuten gesehen haben, die sich Indika auf dem PC angesehen haben, und sich gefragt haben, wann Sie selbst in das Spiel auf Konsolen einsteigen können, hat Entwickler Odd Meter jetzt verraten, wann Sie das tun können.

Das bizarre Spiel wird diese Woche, genauer gesagt am 17. Mai, für PS5- und Xbox Series X/S-Systeme erscheinen, aber dazu kommt noch ein kleines Extra, das versprochen wurde. In einem Kommentar zu dieser Ankündigung wird erwähnt, dass sich ein Fotomodus in der aktiven Entwicklung befindet und dass wir bald mehr darüber hören werden.

Werden Sie Indika auf Konsolen ausprobieren?