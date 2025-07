HQ

Die indisch-pakistanische Krise vom letzten Frühjahr, als die beiden Länder am Rande eines Krieges standen, nachdem ein islamistischer Terroranschlag auf Jammu und Kaschmir mit der Schließung der Grenzen und einem Vergeltungsraketenangriff aus Indien beantwortet wurde, mag nach einem Waffenstillstand im vergangenen Mai deeskaliert sein, aber die Spannungen zwischen den Ländern sind immer noch hoch, und Indien hat beschlossen, sich aus dem Halbfinale der Cricket-Weltmeisterschaft der Legenden (WCL) zurückzuziehen.

Es wäre das erste Mal seit 2013 gewesen, dass beide Nationen bei einem internationalen Cricket-Spiel aufeinandertrafen. Die indische Nationalmannschaft weigerte sich jedoch aus Protest, das Spiel zu spielen, und begründete dies mit dem "Stolz der Nation". Das Ergebnis sollte in Birmingham stattfinden. Damit erreicht Pakistan das Finale und trifft dort auf Südafrika oder Australien.

Hier ist die Erklärung der indischen Nationalmannschaft (via Znews): "Schweren Herzens hat der indische Meister beschlossen, sich vom Halbfinalspiel gegen Pakistan zurückzuziehen. Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen. Während wir Cricket leben und atmen, waren unsere Spieler mit emotionalen Turbulenzen und unangebrachten Urteilen konfrontiert, obwohl alles, was sie jemals in sich trugen, Stolz auf die Nation war."

"Wir werden uns vielleicht von diesem Spiel zurückziehen, aber nicht von unseren Prinzipien. Land über Wild. Integrität über alles."