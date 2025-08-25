Indiana Jones Creative Director: "Das ist eine der Ideen, die wir schon immer umsetzen wollten"

HQ

Auf der Gamescom 2025 enthüllte Machine Games einen neuen Trailer für die große Erweiterung ihres Indiana Jones-Spiels mit dem Titel The Order of Giants. Die Erweiterung spielt im Herzen Roms und verspricht ein erzählerisches Abenteuer voller Geheimnisse, Rätsel und bekannter Gesichter aus dem Basisspiel.

Im Gespräch mit dem Creative Director Axel Torvenius verriet das Team, dass die Spieler den DLC in der vatikanischen Sandbox beginnen und eine Geschichte durchlaufen werden, die durch die Begegnung mit Vater Richie und seinem Papagei ausgelöst wird. "Durch die Interaktion mit ihm haben wir eine Zwischensequenz, die die Prämisse und die Kernerzählung für das, worum es in dem DLC geht, in Gang setzt", erklärte er. Von dort aus erkunden die Spieler sowohl die Straßen Roms als auch eine Reihe von unterirdischen Orten, darunter den Tiber und die antike Cloaca Maxima.

Der DLC führt eine Vielzahl neuer Funktionen ein, darunter neue Mechaniken, Feinde, Bosskämpfe und Fähigkeitsbücher. Torvenius betonte, dass diese Neuzugänge auch das Gameplay im Hauptspiel beeinflussen können: "Wenn man den DLC durchgespielt und die neuen Fähigkeitsbücher erworben hat, können die Vorteile daraus natürlich auch im Hauptspiel geerntet und verwendet werden."

Obwohl das Team größtenteils in Rom spielte, sorgte das Team für Abwechslung in den Umgebungen. Er sagte: "Wir haben immer noch, innerhalb des DLCs reisen wir durch viele verschiedene Umgebungen... Es gibt also immer noch eine große Vielfalt und viele verschiedene Arten von Umgebungen, die du erkunden kannst. Langweilig wird es wirklich nie." Das Abenteuer wird voraussichtlich etwa 5-6 Stunden dauern, je nachdem, wie der Spieler vorgeht.

Fans der Serie werden sich auch freuen zu hören, dass das Spiel auf die Switch 2 erweitert wird. Torvenius merkte an: "Wir bei Machine Games sind sehr glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, dies auf Switch 2 zu bringen... Weitere Informationen dazu folgen für 2026."

Über das Setting des DLCs fügte er hinzu: "Die Umsetzung dieses DLCs, Der Orden der Giganten, ist wie eine dieser Ideen, die wir schon immer haben wollten... Schieben Sie den Spieler noch weiter in diesen Bereich der Welt. Deshalb sind wir so glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, den DLC wahr werden zu lassen."

Mit frischen Inhalten, faszinierenden erzählerischen Wendungen und neuen Spielmechaniken verspricht The Order of Giants eine unverzichtbare Erweiterung für Indiana Jones-Fans zu werden, wenn sie nächstes Jahr erscheint.