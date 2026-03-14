Indian Wells 2026 Halbfinals und Finale im Herren- und Dameneinzel: Zeiten und was zu erwarten ist

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Indian Wells erreicht seine letzte Phase im Herren- und Dameneinzel. Am Freitagabend, am Samstagmorgen, wurden die Halbfinals im Dameneinzel mit den Favoritinnen und höher eingestuften Spielerinnen ausgetragen, die ihre Rivalen überwischten: Elena Rybakina (Weltranglisten-3) besiegte Elina Svitolina (9) und Aryna Sabalenka (1) besiegte Linda Noskavá (14).

Sabalenka will ihr erstes Indian Wells Masters 1000 gewinnen, nachdem sie im letzten Jahr das Finale erreicht hatte, dort gegen Mirra Andreeva verlor. Rybakina, die in Russland geborene kasachische Spielerin, die vor zwei Monaten die Australian Open gewann, gewann 2023 in Kalifornien und hat seit jenem Jahr kein Masters 1.000 mehr gewonnen. Sabalenka mag Favoritin sein, aber Rybakina hat vier ihrer letzten fünf Finals gewonnen, darunter das WTA-Finale im letzten Jahr.

Das Indian Wells-Finale zwischen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina wird am Sonntag ausgetragen, die Zeit steht noch aus, vermutlich am Nachmittagsabend in europäischer Zeit, gefolgt vom Herrenfinale.

Herren-Halbfinalzeiten mit Alcaraz, Sinner, Zverev, Medvedev

Wir kennen die Zeiten des Indian Wells-Halbfinales im Herreneinzel, und es sind unglaubliche Duelle, die kein Tennisfan verpassen möchte:



Alexander Zverev gegen Jannik Sinner: 21:30 MEZ, 20:30 GMT



Carlos Alcaraz gegen Daniil Medwedew: 23:00 MEZ, 22:00 GMT



Wer glaubst du, wird an diesem Wochenende die Indian Wells-Kronen gewinnen?