In Griechenland kommt es am zweiten Jahrestag des tödlichen Zugunglücks zu Massenprotesten

Hunderttausende gingen am Freitag in Griechenland auf die Straße, um den zweiten Jahrestag der tödlichsten Zugkatastrophe des Landes zu begehen, die sich am 28. Februar 2023 ereignete (via Reuters).

Der herzzerreißende Unfall in Tempi, bei dem 57 Menschenleben, darunter viele Studenten, ums Leben kamen, verfolgt das Land weiterhin, während sich Demonstranten in Städten von Thessaloniki bis Athen versammelten. Beschäftigte aus allen Sektoren schlossen sich einem landesweiten Streik an und legten Flüge und Transportmittel lahm.

Die Forderung ist klar: Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht. Viele Demonstranten beschuldigten die Regierung, die Tragödie vertuschen zu wollen, und verwiesen auf anhaltende Sicherheitsprobleme und den mangelnden Fortschritt bei den gerichtlichen Ermittlungen.

Premierminister Kyriakos Mitsotakis hat versprochen, das Eisenbahnsystem zu verbessern und die Sicherheitsmaßnahmen zu modernisieren, aber Kritiker sagen, dass diese Versprechen zu wenig und zu spät kommen. Vorerst bleibt abzuwarten, ob die anhaltenden Demonstrationen und Parlamentsdebatten zu spürbaren Veränderungen führen werden.