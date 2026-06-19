In einem eher seltenen Fall einer Steam Next Fest-Demo fügt Order of the Sinking Star heute eine Menge neuer Inhalte hinzu

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Order of the Sinking Star, das neueste Spiel von Braid- und The Witness-Schöpfer Jonathan Blow und seinem Team bei Thekla, hat sich Tausenden anderer Demos im aktuellen Steam Next Fest angeschlossen. Im Gegensatz zu vielen dieser Demos erhält das Fantasy-Puzzlespiel jedoch ein ziemlich umfangreiches Inhaltsupdate für seine Demo, was bedeutet, dass du, wenn du es früher in der Woche gespielt hast, vielleicht für neue Inhalte zurückkehren möchtest.

Wie in einer Pressemitteilung erklärt wird, erhalten die Demo-Spieler heute, am 19. Juni um 9 Uhr PST oder 17:00 BST/18:00 Uhr CEST, Zugang zu zwei neuen Helden – dem Barden und dem Druiden – sowie viele neue Rätsel zum Lösen und neue Gebiete zum Erkunden. Das ist deine Chance, vor dem Start des vollständigen Spiels noch mehr Fortschritte zu machen, und du wirst sehen können, was passiert, wenn die Welten von Order of the Sinking Star zu kollidieren beginnen.

Order of the Sinking Star hat sich bereits als beliebte Demo beim Steam Next Fest erwiesen und gehört zu den Top 5 der Einzelspieler-Demos sowie der Top 15 insgesamt des Festivals. Die Demo von Order of the Sinking Star läuft bis zum Ende des Steam Next Fest, am 22. Juni, aber der Fortschritt wird ins vollständige Spiel übertragen, also spielt, solange ihr könnt.

"Die Demo gibt einen Eindruck vom vollständigen Spiel und gibt den Spielern ein Gefühl für dessen Umfang und Tiefe des Designs. Nachdem ich zehn Jahre an diesem Projekt gearbeitet habe, freue ich mich sehr, dass die Spieler es endlich ausprobieren können", sagte Jonathan Blow.