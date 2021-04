In dieser Reihenfolge solltet ihr Kingdom Hearts spielen

You're watching Werben

Ihr dürft euch nicht vom charmanten Aussehen der Disney- und Square-Enix-Figuren täuschen lassen, denn Kingdom Hearts ist eine der komplexesten und verwirrendsten Sagen in Videospielen. Es ist eine Geschichte, die dutzende Jahre umspannt, etliche Welten umfasst und sich über mehrere Hardware-Generationen erstreckt. Es gibt Fortsetzungen, Prequels, Spin-Offs, Demos und Animationsserien, die alle etwas zur Reihe beitragen. Aus diesem Grund kann es den einen oder die andere Spielerin zweifellos entmutigen, sich diesem Projekt von vornerein zu nähern. Wir verraten euch in diesem praktischen Leitfaden, wie ihr die verschiedenen Spiele der Serie am besten angeht und was euch jeweils erwartet.

Um mit der Handlung Schritt halten zu können, solltet ihr euch grob an der Veröffentlichungsreihenfolge orientieren und die Titel nicht chronologisch abarbeiten. Um der Geschichte grundsätzlich folgen zu können, benötigt ihr vier „Spiele", die es für PC, PS4 und Xbox One gibt: Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III (inklusive des DLCs "Re Mind") und Kingdom Hearts: Melody of Memory.

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 REMIX

Kingdom Hearts Final Mix: Hierbei handelt es sich um eine aufpolierte Version des ersten Spiels, das ursprünglich auf der PS2 veröffentlicht wurde. Ihr bekommt es mit neuen Feinden zu tun, erhaltet nützliche Waffen und findet sogar zusätzliche Filmsequenzen vor. Es ist das Spiel, in dem sich das Trio Sora, Donald und Goofy zum ersten Mal trifft und ihre gemeinsame Reise startet. Ihr werdet einige der Schlüsselfiguren und zentralen Story-Elemente kennenlernen, die in späteren Teilen immer wieder aufgegriffen werden. Es ist außerdem dasjenige Spiel der Reihe, das die meisten Final-Fantasy-Charaktere enthält.

Diese Disney-Filmen sind enthalten: Aladdin, Die kleine Meerjungfrau, Tarzan, Nightmare Before Christmas, Herkules, Pinocchio, Peter Pan, Alice im Wunderland, Winnie Puuh.

Kingdom Hearts Re: Chain of Memories: In dieser Sammlung steckt das Remake von Chain of Memories, da das Original auf dem Gameboy Advance veröffentlicht wurde. Der Titel ist dem ersten Kingdom Hearts in Sachen Gameplay und Grafik sehr ähnlich und wird empfohlen, um einige Ereignisse von Kingdom Hearts II besser verstehen zu können.

Diese Disney-Filmen sind enthalten: Aladdin, Herkules, Die kleine Meerjungfrau, Nightmare Before Christmas, Pinocchio, Peter Pan, Alice im Wunderland, Winnie Puuh.

Kingdom Hearts II Final Mix: Ursprünglich erschien dieses Game auf der PS2 und es gibt nicht wenige Fans, die dieses Spiel als den besten Ableger der gesamten Reihe betrachten - sogar nachdem Kingdom Hearts III erschien. Da wir einen neuen Protagonisten kontrollieren, wird die Handlung von Kingdom Hearts plötzlich sehr verwirrend, aber wenn ihr verstehen wollt, was es mit den Nobodies und der Organisation XIII auf sich hat, dann ist dieses Game Pflichtlektüre.

Diese Disney-Filmen sind enthalten: Aladdin, Die kleine Meerjungfrau, Herkules, Die Schöne und das Biest, Nightmare Before Christmas, Fluch der Karibik, Der König der Löwen, Mulan, Winnie Pooh, Tron, Steamboat Willie.

Kingdom Hearts 358/2 Days: Dieses Nintendo-DS-Spiel wurde von den Fans noch nie sehr geschätzt, deshalb entschied sich Square Enix irgendwann einfach dazu, es in einen dreistündigen "Film" zu verwandeln, der dieser Sammlung beiliegt. Wir können das interaktive Material in High Definition sehen und gezielt Handlungspunkte ansteuern, obwohl eine Zusammenfassung auf Youtube eine bessere Option sein kann, wenn ihr Zeit sparen möchtet.

Diese Disney-Filmen sind enthalten: Aladdin, Herkules, Die kleine Meerjungfrau, Die Schöne und das Biest, Nightmare Before Christmas, Peter Pan, Alice im Wunderland.

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MIX: Dieses Prequel erschien auf der PSP und wird vorausgesetzt, um die gesamte Handlung von Kingdom Hearts zu verstehen. Es enthält wichtige Informationen über Charaktere und Gruppierungen, einschließlich des Haupthelden Sora und des Hauptgegners Xehanort. Aqua, Terra und Ventus sind die Protagonisten dieses besonderen Abenteuers.

Diese Disney-Filmen sind enthalten: Aschenputtel, Dornröschen, Lilo und Stich, Schneewittchen und die sieben Zwerge, Herkules, Peter Pan, Winnie Puuh.

Kingdom Hearts Re:coded: Wie schon bei 358/2 Days wurden die Re:Coded-Story in einen Film umgewandelt, den ihr in Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix findet. Das Material ist nicht zwingend erforderlich, um der gesamten Handlung folgen zu können, von daher ist eine Zusammenfassung auf Youtube möglicherweise die bessere Option. Mit den richtigen Snacks und einem freien Terminkalender könnt ihr euch das Programm aber durchaus antun.

Diese Disney-Filmen sind enthalten: Aladdin, Hercules, Alice im Wunderland

KINGDOM HEARTS HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD: Dream Drop Distance wurde ursprünglich für den Nintendo 3DS veröffentlicht und später an Heimkonsolen angepasst. Es bietet grafische Verbesserungen und Änderungen im Gameplay, doch die Geschichte ist nicht unbedingt erforderlich. Allerdings ermöglicht es uns, mehr über das Training von Sora und Riku zu erfahren, die den Umgang mit den Schlüsselschwertern meistern.

Diese Disney-Filmen sind enthalten: Die drei Musketiere, Der Glöckner von Notre-Dame, Pinocchio, Fantasia, Tron.

Kingdom Hearts χ Back Cover: Ein weiteres Prequel, das als Handy- und Browser-Game veröffentlicht wurde und durch Zusammenfügen aller Zwischensequenzen in einen Film umgewandelt wurde. Die Story ist nicht zwingend erforderlich, gibt jedoch Details preis, die den Ursprung des Kriegs der Schlüsselschwerter veranschaulichen. Außerdem werden einige spannende Verbindungen zu Kingdom Hearts III hergestellt.

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary passage: Dieses Kapitel ist nicht wirklich ein Spiel, sondern eine spezielle Episode, die nie außerhalb dieser Sammlung veröffentlicht wurde. Es war das erste Beispiel, das Spieler von der neuen Grafik-Engine und den Gameplay-Änderungen in Kingdom Hearts III zu sehen bekamen und es zeigt Aqua als Protagonisten. Das hier ist eine kurze Erfahrung, die als Epilog zu Kingdom Hearts: Birth by Sleep und als Auftakt zu Kingdom Hearts III dient.

Gegenwart und Zukunft

Kingdom Hearts III: Nach vielen Jahren des Wartens hatten die Spieler 2019 endlich die Möglichkeit, Kingdom Hearts III zu spielen. Mit Grafiken, die weit über dem liegen, was die Serie zuvor gezeigt hatte, und modernisierten Spielmechaniken ist Kingdom Hearts III ein fantastisches Spiel, dem wir die Bestnote verliehen haben. Es ist außerdem ein großartiger Abschluss des gesamten Handlungsstrangs, allerdings noch nicht das Ende für Kingdom Hearts. Denkt nicht einmal daran, dieses Spiel blind zu spielen, denn ohne das Wissen aus vergangenen Spielen (oder ohne ellenlange Rückblicke gelesen/angesehen zu haben) seid ihr hier hoffnungslos verloren. Die Geschichte ist nur etwas für die absoluten Kingdom-Hearts-Hardliner.

Diese Disney-Filmen sind enthalten: Hercules, Die Eiskönigin - Völlig unverfroren, Fluch der Karibik, Toy Story, Rapunzel - Neu verföhnt, Die Monster AG, Baymax - Riesiges Robowabohu, Winnie Puuh.

Kingdom Heats III: Re-Mind: Diese Erweiterung verbindet einige der losen Enden von Kingdom Hearts III und öffnet gleichzeitig neue Türen für die Saga. Sie ist in der PC-Version von Kingdom Hearts III bereits enthalten und ihr solltet sie spielen, nachdem ihr die Hauptgeschichte abgeschlossen habt.

Kingdom Hearts: Melody of Memory: Das ist das neueste Spiel der Kingdom-Hearts-Reihe und es schlägt einen ganz anderen Ansatz vor, da das typische Gameplay mit einem rhythmischen System kombiniert wird. Es enthält über 140 Songs aus der Saga und einige Handlungsmomente, die dazu beitragen werden, die Zukunft von Kingdom Hearts vorzubereiten. Sehr empfehlenswert für eingefleischte Fans.

Kingdom Hearts IV: Die Kingdom-Hearts-Saga ist noch nicht vorbei, obwohl ein großer Teil der Geschichte mit Kingdom Hearts III abgeschlossen wurde. Wir werden keine Spoiler preisgeben, möchten jedoch darauf hinweisen, dass Re-Mind und Melody of Memories viele Möglichkeiten offenlassen, die Square Enix in Zukunft nutzen wird, um neue Bereiche der Saga zu erforschen. Wir freuen uns darauf zu sehen, wohin Sora, Mickey, Donald und Goofy uns als nächstes führen werden.