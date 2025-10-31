In der letzten Staffel von Stranger Things geht es endlich darum, was das Upside Down ist und warum Will ursprünglich genommen wurde

HQ

Gestern hat Netflix offiziell den Trailer zur letzten Staffel von Stranger Things vorgestellt. Die Sci-Fi-Serie wird Ende November mit ihren letzten Episoden beginnen, bevor sie Ende Dezember und dann am Neujahrstag mit dem zweiten Band und dem großen Finale zurückkehrt. Mit der geplanten nächsten Reihe von Episoden haben die Macher The Duffer Brothers enthüllt, dass diese abschließende Staffel endlich Antworten auf einige der größten Fragen der Serie geben wird.

In einem Interview mit Entertainment Weekly erklärt Matt Duffer Folgendes: "Ein Großteil der Staffel drehte sich um die Idee, den Kreis zu schließen und viele der Fragen zu beantworten, die bereits in Staffel 1 gestellt wurden. Ich denke, die beiden größten Fragen, die wir in Staffel 1 nicht wirklich beantwortet haben, die wir in dieser Staffel beantworten, sind: "Was ist wirklich das Upside Down?" und "Warum wurde Will genommen?" "

Wir mussten fast zehn Jahre warten, aber endlich werden einige Fragen, die den Fans durch den Kopf gegangen sind, beantwortet, wenn die letzte Staffel an den folgenden Tagen erscheint; Band 1 am 27. November, Band 2 am 26. Dezember und das Finale am 1. Januar.