Neuer Trailer zu Stranger Things von Netflix durchgesickert

HQ

Im Laufe des Tages werden wir einen neuen Blick auf Stranger Things: Season 5 durch einen weiteren Trailer von Netflix werfen. Über Nacht sickerte dieser Trailer online durch, und obwohl er nur für kurze Zeit in den sozialen Netzwerken von Netflix zu sehen war, schnappten ihn sich eifrige Fans schnell und begannen, ihn erneut zu posten.

Wir werden eine hochwertige Version zur Verfügung haben, wenn Netflix den Trailer offiziell veröffentlicht, aber im Moment spähen wir hauptsächlich Details aus Clips aus, die von Fans online gestellt wurden. Wir haben unten einen Link für Sie eingefügt, damit Sie ihn sich ansehen können, aber denken Sie daran, dass er von Netflix entfernt werden könnte, wenn Sie dies lesen. Und selbst wenn es immer noch hoch ist, ist die Auflösung nicht großartig, also behalte das auch im Hinterkopf.

Auf jeden Fall beginnen wir damit, dass Mike und Eleven auf etwas blicken, das wie ein unter Quarantäne gestellter Hawkins aussieht, in der Hoffnung, dass sie rauskommen können. Natürlich haben sie Pläne, Vecna zu besiegen und das Ende von Staffel 4 rückgängig zu machen, was ganz Hawkins auf den Kopf gestellt zu haben scheint (kapiert?). Wir bekommen eine gute Dosis Action zu sehen, bevor Vecna wieder auftaucht, Will Byers mit seinen telekinetischen Kräften packt und ein letztes Mal sagt, dass er seine Hilfe braucht.

Was das bedeutet, werden wir herausfinden, wenn Stranger Things: Season 5 am 26. November ausgestrahlt wird.