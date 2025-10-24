In der LEC gibt es 2026 große Veränderungen: Der Winter-Split wurde ersetzt, die Roadtrips wurden verbessert und die EMEA Masters-Verbindung wurde verbessert

HQ

Riot Games hat eine Reihe von Änderungen und Entwicklungen für das Format der League of Legends EMEA Championship angekündigt. Die Änderungen, die für die Saison 2026 in Kraft treten sollen, die im neuen Jahr beginnt, betreffen hauptsächlich den Saisonstart und die Winter Split.

Zu diesem Zweck wird der Winter -Teil durch ein neues Turnier ersetzt, das als LEC Versus bekannt ist. Dies wird ein Event sein, bei dem die 10 LEC-Teams in einem Event gegeneinander antreten, an dem auch die beiden besten ERL-Teams teilnehmen. Die Einladungen für diese ERL-Kader gehen an den EMEA Masters Summer Champion, der Anfang November ermittelt wird, und dann auch an "ein eingeladenes Team, das auf der Grundlage einer konstanten, herausragenden Leistung in der EMEA Masters-Saison 2025 ausgewählt wurde", was anscheinend darauf hindeutet, dass Los Ratones beteiligt sein wird, nachdem sie fast jedes Event der Saison gewonnen haben, mit Ausnahme des Masters Summer, bei dem sie im Halbfinale ausschieden.

Dieses Turnier wird dann eine Best-of-One-Rundenphase beinhalten, bevor es zu den Playoffs im Doppelausscheidungsspiel kommt, und es wird immer noch ein wichtiges Turnier sein, das es zu gewinnen gilt, da sich der Sieger den LEC-Platz beim internationalen First Stand -Event verdient.

Darüber hinaus bleiben die Spring und Summer Splits wie gewohnt bestehen, wobei die beiden Spring Finalisten am MSI 2026 teilnehmen und die drei besten Summer Teams sich Worlds Plätze sichern.

Schließlich verspricht Riot, dass LEC Roadtrips zurückkommen wird, und zwar besser als je zuvor. Weitere Neuigkeiten an dieser Front werden zu einem späteren Zeitpunkt kommen, aber uns wurde gesagt, dass diese "in erweiterter Weise" zurückkehren werden.

Glaubst du, dass diese Änderungen für die LEC von Vorteil sein werden?