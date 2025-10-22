Los Heretics treffen im Sommerfinale der EMEA Masters 2025 auf Karmine Corp Blue

HQ

Viele der Optiken für kompetitive League of Legends konzentrieren sich derzeit auf das große Worlds 2025 Turnier, aber nur weil dieses große Event stattfindet, heißt das nicht, dass es nicht auch kleinere, aufregende Events gibt.

Kürzlich wurden die beiden Finalisten für das EMEA Masters 2025 Summer-Turnier bestätigt, und überraschenderweise wird Los Ratones trotz einer Saison, in der sie praktisch nie verloren haben, den Pokal verpassen, da im letzten Spiel Karmine Corp Blue und Los Heretics aufeinandertreffen werden.

Das Finale wird im Rahmen von Paris Game Week vor einem Live-Publikum in Paris ausgetragen, und es stehen 40.000 Euro für den Sieger auf dem Spiel. Es wird am 2. November stattfinden, was bedeutet, dass es noch etwa 10 Tage dauert, bis ein Champion feststeht und die zweite Stufe für kompetitive League of Legends abgeschlossen ist, zumindest für die EMEA-Division.

Wenn diese Teams feststehen, von wem erwartest du, dass er über die Distanz geht und die Trophäe in die Höhe stemmt?