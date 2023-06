Immortals of Aveum-Trailer lässt uns EA Originals in Frage stellen

HQ

Unravel, Fe, Sea of Solitude und Lost in Random. Einige der ersten Titel, die von EA Originals veröffentlicht wurden, waren und sahen ziemlich kleiner aus. Dann fingen wir an, Spiele wie It Takes Two und Wild Hearts zu bekommen, die zeigten, dass das spezielle Label von Electronic Arts nicht nur für Low-Budget-Mainstream-Gamer gedacht ist, von denen sie vielleicht noch nicht einmal hören. Der Juli scheint uns das bisher beste Beispiel dafür zu geben.

Denn die Ascendant Studios haben uns wie versprochen einen neuen Immortals of Aveum-Trailer auf dem Summer Game Fest gegeben, und es ist sehr verständlich, dass Geoff Keighley so oft von "hohen Produktionswerten" gesprochen hat, dass ich hoffe, dass Sie beim Zuschauen kein Trinkspiel hatten. Dieser zeigt einen völlig neuen Teil des Spiels, in dem sich Jak durch Horden von Feinden innerhalb und außerhalb eines gigantischen Laufautomaten kämpfen muss.