Immortals of Aveum Gameplay zeigt Kampf, Ausrüstung und Rätsel

Ich habe mich gefreut zu sehen, dass viele von euch auch aufgeregt waren, als EA Originals und Ascendant Studios letzten Donnerstag Immortals of Aveum wirklich enthüllten, aber der Mangel an reinem Gameplay ließ einige enttäuscht zurück und wollte mehr. Glücklicherweise wird das heute korrigiert.

Die Entwickler haben wie versprochen ein 6-minütiges Gameplay-Video von Immortals of Aveum veröffentlicht. Es zeigt den Spieler, der alle drei Magietypen, ein paar der speziellen Fury-Zaubersprüche und eine Handvoll Fähigkeiten verwendet, während er gegen beide Horden kleinerer Feinde kämpft, einen sehr großen und einen winzigen Blick auf einen Drachen. Ein einfaches Rätsel und das Ausrüstungsmenü werden ebenfalls angezeigt, so dass Sie eine allgemeine Vorstellung davon bekommen, was Sie am 20. Juli erwartet - auch wenn es noch ein paar Dinge gibt, die ich beim Spielen erlebt habe, die sie anscheinend für später aufheben.