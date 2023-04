Immortals of Aveum erklärt alles, was im Gameplay-Trailer zu sehen ist

HQ

Wir sind weniger als drei Monate von der Veröffentlichung von Immortals of Aveum entfernt, daher ist es verständlich, dass Ascendant Studios uns seit der Enthüllung des Spiels vor zwei Wochen einen stetigen Strom neuer Informationen gegeben hat. Letzten Donnerstag haben uns die Entwickler mit einem 6-minütigen Gameplay-Trailer voller großer und kleiner Details verwöhnt. Dies hat Sie wahrscheinlich auch nach dem Lesen meiner Vorschau mit ein paar Fragen zurückgelassen, weshalb das Team ein weiteres Video veröffentlicht hat, in dem es tiefer in das eintaucht, was genau gezeigt wird.

Zach Drapala und Tessachka, der Youtuber Channel Manager bzw. Community Content Manager bei Ascendant, führen uns durch den Gameplay-Trailer, während sie erklären, was vor sich geht, und im folgenden Video einige weitere Details über die Geschichte und die verschiedenen Systeme verraten. Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, und ich werde sie bis zum Start von Immortals of Aveum am 20. Juli beantworten.