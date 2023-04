Immortals of Aveum bestätigt Veröffentlichungsdatum im Juli im Enthüllungstrailer

HQ

Jemand, der die Bedeutung einer Geheimhaltungsvereinbarung nicht versteht oder einfach nur eine Anfrage nicht erfüllen möchte, hat beschlossen, den Spaß für Ascendant Studios zu ruinieren, indem er letzte Woche das Startdatum von Immortals of Aveum durchsickern ließ, aber jetzt ist es offiziell.

Denn Immortals of Aveum wird tatsächlich am 20. Juli auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen. Diese Ankündigung kommt zusammen mit einem neuen Trailer, der sowohl mit Filmsequenzen als auch mit Gameplay aus dem vielversprechenden Spiel der ehemaligen Entwickler von Call of Duty, Dead Space und The Walking Dead gefüllt ist.