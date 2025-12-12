Im Trailer zu The Game Awards bekommen wir einen besseren Einblick in Saros ' Geschichte

HQ

Vor dem Start im nächsten April bekamen wir bei den Game Awards einen weiteren Blick auf Housemarques neues Roguelike Saros, vorgestellt von niemand Geringerem als dem Star des Spiels, Rahul Kohli. Im Trailer bekamen wir einen weiteren Blick auf das Gameplay, die Welt und die Geschichte.

Saros spielt in einer Welt wechselnder Umgebungen, in der es scheint, als würde deine Umgebung versuchen, deinen Kopf zu durcheinanderbringen und dich zu brechen. Allerdings werden wir das nicht kampflos zulassen, denn wir werden uns immer wieder mit Saros ' schnellen Third-Person-Kämpfen auseinandersetzen, bis wir es beherrschen.

Sehen Sie sich unten den Trailer an und halten Sie Ausschau nach dem Launch von Saros am 30. April 2026, exklusiv für die PS5.