Im Psychothriller Verity wird es heiß und beängstigend,

Nicht alles ist, wie es scheint. Diesen Herbst feiert der psychologische Thriller Verity seinen Auftritt in den Kinos und bringt eine Geschichte mit sich, die sich um eine Ghostwriterin dreht, die sich übernimmt, als sie bewältigen kann, wenn sie beauftragt wird, einen Roman einer Bestsellerautorin fertigzustellen, die dies nach einem tragischen Unfall selbst nicht mehr kann.

Mit Dakota Johnson in der Hauptrolle und unterstützt von Anne Hathaway und Josh Hartnett ist Verity ein beunruhigender Film, in dem erschütternde Wahrheiten in einem ansonsten normalen Zuhause ans Licht kommen. Die Handlungszusammenfassung erklärt vollständig, was auf sie zukommt.

"Lowen Ashleigh wird von Jeremy Crawford engagiert, um Romane für seine Bestsellerautorin Verity zu schreiben, die nach einem Unfall nicht fertig werden kann. Lowen deckt Veritys beunruhigende Wahrheiten auf, während er im Haus der Crawfords arbeitet."

Da der Premierentermin für den 2. Oktober erwartet wird, ist der erste Trailer für Verity nun erschienen, den Sie unten selbst sehen können. Regie führte Michael Showalter von Wet Hot American Summer und basiert auf einem Drehbuch von Nick Antosca (der die kommende Cape Fear-Adaption von Apple TV schrieb) und der ursprünglichen Autorin Colleen Hoover (die auch It Ends With Us schrieb).