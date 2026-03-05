Im Lanterns Teaser gibt es sehr wenig Grün

HQ

DCs Lanterns, die Fernsehserie, die uns James Gunn und Peter Safrans Versionen von Hal Jordan und John Stewart vorstellt, hat gerade ihren ersten Teaser-Trailer bekommen. Darin wird uns ein düsteres, interessantes Detektivdrama gezeigt, das scheinbar ziemlich frei von Superkräften ist.

Die Grünen Lanterns sind ziemlich abgefahren, wenn es um Superheldencharaktere geht, daher wirken einige Kommentare in der YouTube-Version des Trailers interessant, aber etwas verwirrt von der TV-Serie, die wir sehen. Ein Großteil der Serie dreht sich um den Konflikt zwischen Jordan und Stewart, soweit wir sehen können.

Jordan, gespielt von Kyle Chandler, trainiert Stewart, will aber weiterhin den Titel Green Lantern behalten. Stewart denkt, seine Zeit sei jetzt gekommen und Jordan sei zu alt und zu gewaschen, um der Lantern zu sein, der die Leute von ihm erwarten.

Wir wissen, dass es noch andere, lebendigere Charaktere in der Serie geben wird, aber dieser Teaser hat es abgelehnt, sie uns zu zeigen. Stattdessen sehen wir eine von True Detective inspirierte Superheldengeschichte, die im August spielt. Lass uns wissen, was du nach dem untenstehenden Trailer denkst: