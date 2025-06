Im ersten DLC von Two Point Museum geht es darum, deine Fantasy-Träume zu erfüllen

HQ

Der erste DLC für Two Point Studios Two Point Museum wurde enthüllt. Die zusätzlichen Inhalte, die als Fantasy Finds bekannt sind, werden die wildesten Fantasien der Spieler erforschen und Möglichkeiten bieten, ihr Museum mit einer Sammlung von Goodies zu füllen, die perfekt für den Dungeons & Dragons -Fan in eurem Leben sind.

Der Fantasy Finds DLC wird über 40 neue Exponate zum Entdecken und Bauen hinzufügen, darunter ein Teanie Kettle, den Novel Wardrobe und den Flying Carpet, und sie alle bieten magische Boni und Boosts, wenn sie richtig gepflegt werden. Um sie zu erhalten, musst du jedoch etwas Ellbogenfett anheuern, da du jetzt Fantasy-Experten einstellen musst, die in die Klassen Barbaren, Zauberer, Schurken und Barden fallen, und sie auf große Ausstellungen schicken musst, wo sie sich Drachenangriffen stellen, verschlossene Türen öffnen und andere von Fantasy inspirierte Hürden überwinden müssen.

Außerdem gibt es jetzt drei neue Gast-Archetypen, 26 zusätzliche Dekorationen, die platziert werden können, Mythical Gear Exponate, die verwendet werden können, und all dies wird bereits am 17. Juli veröffentlicht. Seht euch unten den Ankündigungstrailer für den DLC an.