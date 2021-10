Im Dezember wechselt Minecraft Dungeons auf eine saisonale Struktur

HQ

Mojang Studios möchte im Dezember in Minecraft Dungeons „saisonale Abenteuer" einführen, um die Fans des Dungeon-Crawlers regelmäßig zurück ins Spiel zu locken. Dahinter verbirgt sich ein gängiges Fortschrittsmodell, das von einem kostenpflichtigen Saison-Pass (genannt „Adventure Pass") begleitet wird. In der Theorie sieht das so aus: Während ihr das Spiel spielt, arbeitet ihr nebenbei daran, wöchentliche Herausforderungen abzuschließen. Verwendet mehrere hundert Heiltränke, sammelt eine bestimmte Anzahl an Smaragden ein oder tötet genügend Skelettbogenschützen, dann steigt ihr im Abenteuerrang auf, was mit regelmäßigen Vorteilen entlohnt wird.

Neben kosmetischen Anpassungsgegenständen wird es auch Gold und Smaragde als Belohnung geben, die euch ein bisschen unter die Arme greifen. Mojang weist darauf hin, dass der kostenpflichtige Saison-Pass-Fortschritt „rein" kosmetische Gegenstände, wie Haustiere, Umhänge, Skins, Emotes und Spezialeffekte namens „Flairs" freischaltet. Flairs treten regelmäßig auf, zum Beispiel wenn ihr ein Level aufsteigt oder einen besonderen Gegner ausgeschaltet habt. Weil diese Saisons regelmäßig wechseln, möchte Mojang Spielern, die nicht so viel Zeit haben, die Möglichkeit bieten, auch zu einem späteren Zeitpunkt noch die alten Abenteuerränge abzuschließen. Die Fortschritte gehen euch also nicht verloren und ihr werdet die entsprechenden Belohnungen später freischalten können.

Die erste Saison in Minecraft Dungeons heißt „The Cloudy Climb" und sie wird sich an diesem Modell orientieren. Die wichtigste Neuerung (neben dem zweigleisigen Fortschrittsmodell) ist die Einführung eines neuen Einzelspielermodus namens „The Tower". In dieser Aktivität erstellt ihr einen temporären, neuen Charakter, der sich durch die Ebenen eines Turms mit vorgegebenem Layout kämpft. Unterwegs erwarten euch jede Menge Gegner, Bosse und vielleicht auch ein paar freundliche Gesichter.

Nach jedem Level könnt ihr speichern und ihr erhaltet neue Ausrüstung, mit der ihr tiefer in den aktuellen Dungeon vordringen könnt. Je weiter ihr kommt, desto bessere Ausrüstung schaltet ihr am Ende für euren Haupthelden frei. Solltet ihr unterwegs sterben, könnt ihr es erneut versuchen, doch die Beute fällt dann natürlich etwas schlechter aus. Momentan möchte Mojang den Spielern alle zwei Wochen einen neuen Turm zur Verfügung stellen, aber vielleicht ändert sich der Rhythmus später. Das Team beschreibt diese wiederholbare Tätigkeit als gute Möglichkeit, um am Fortschritt des Abenteuerrangs zu arbeiten.

Obwohl uns Mojang noch nichts Genaueres verraten wollte, macht die Einführung dieser Saisons deutlich, dass Minecraft Dungeons doch noch nicht das Ende seiner Entwicklung erreicht hat. Fans scheinen sich in der Zukunft auf weitere Überraschungen freuen zu dürfen. Noch bis zum 2. November können Spieler am saisonalen Halloween-Event „Spookier Fall" teilnehmen, um schaurige Belohnungen während des Spielens freizuschalten. Ihr bekommt anlässlich des Gruselfests eine Skelettrüstung mitsamt Kürbiskopf, wenn ihr euch im Spiel einloggt. Gleichzeitig werden kostenpflichtige Items verkauft, die das Halloween-Thema ebenfalls aufgreifen.