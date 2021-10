Halloween: Minecraft Dungeons wird diesen Herbst noch gruseliger

Die Gruselsaison füllt unsere Lieblingsspiele mit Horror, Kürbissen und herbstlichem Laub. Auch Minecraft Dungeons schließt sich diesem Thema an, denn Mojang hat diese...

Echoing Void: DLC #6 führt Minecraft Dungeons Ende Juli zu den Endermen

am 14. Juli 2021 um 14:00 NEWS. Von Ben Lyons

Mojang möchte die Spieler von Minecraft Dungeons mit einem neuen DLC in die Heimat der Endermen führen. "Echoing Void" führt uns in die Region "The End", wo die letzte...