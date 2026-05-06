Illegale Bergleute verwüsten den Amazonas in Rekordtempo, während der Goldpreis in die Höhe schnellt

HQ

Der explodierende Goldpreis hat sich als schlechte Nachricht für Brasiliens zunehmend fragilen Regenwälder erwiesen. Der Grund dafür ist, dass Bergbauaktivitäten laut AP zu weit verbreitetem illegalem Holzeinschlag und damit verbundener Verschmutzung geführt haben. Sie zitieren eine Studie von Amazon Conservation und dem Instituto Socioambiental, die eindeutig zeigt, dass an drei Standorten in der Xingu-Region Bäume geschlagen wurden.

Die ersten Fälle illegalen Bergbaus wurden 2024 entdeckt und haben seitdem zugenommen. Weitere Standorte sind betroffen, wie Satellitenbilder zeigen, bei denen etwa 80 % als illegal gelten. Wie man von illegalen Aktivitäten erwarten kann, werden auch keine anderen Protokolle befolgt, und eine äußerst giftige Substanz wie Quecksilber wird in die Flüsse des Amazonas geworfen, was sowohl Menschen als auch Wildtiere bedroht, da festgestellt wurde, dass mehr als jeder fünfte im Amazonas verkaufte Fisch Werte weit über den erlaubten Grenzen liegt.

Die Bewältigung des Problems ist schwierig, da die Operationen schnell in neue Bereiche verlagert werden, wenn die Behörden eingreifen, und Bundesstaatsanwalt André Luiz Porreca, der an solchen Fällen arbeitet, erklärt:

"Letztes Jahr habe ich an einer Operation teilgenommen, bei der mehr als 500 Bagger auf indigenes Land zerstört wurden. In der folgenden Woche zeigten mir indigene Menschen Fotos, die bewiesen, dass die Bergleute bereits zurückgekehrt waren."