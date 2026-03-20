IEA fordert Remote-Arbeit und weniger Flugreisen, um den Anstieg der Energiepreise zu mildern

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Die Internationale Energieagentur hat Regierungen, Unternehmen und Haushalte aufgefordert, Maßnahmen wie das Arbeiten von zu Hause aus und das Vermeiden von Flugreisen zu ergreifen, um die steigenden Energiekosten durch den Iran-Krieg zu senken.

Die globalen Inflationssorgen wachsen weiterhin zusammen mit dem Anstieg der Energiekosten. Die Behörde sagt außerdem, dass die Senkung der Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen und die Reduzierung unnötiger Reisen dazu beitragen könnte, die Nachfrage zu senken und die Auswirkungen der steigenden Ölpreise auf die Verbraucher abzufedern.

Anfang dieses Monats koordinierte die IEA eine Rekordfreigabe von 400 Millionen Barrel aus strategischen Reserven, die größtenteils von den Vereinigten Staaten angeführt wurden. Beamte sagen, dass die Kombination von Angebotsmaßnahmen mit Veränderungen im Verbraucherverhalten kurzfristig zur Stabilisierung der Märkte beitragen könnte.

Wie die Behörde in einer Erklärung sagte:

Wir haben kürzlich die größte jemals große Freisetzung von IEA-Notfallölbeständen gestartet – und ich stehe in engem Kontakt mit wichtigen Regierungen weltweit, darunter große Energieproduzenten und Verbraucher, im Rahmen unserer internationalen Energiediplomatie.

Darüber hinaus bietet der heutige Bericht eine Auswahl an sofortigen und konkreten Maßnahmen, die von Regierungen, Unternehmen und Haushalten auf der Nachfrageseite ergriffen werden können, um Verbraucher vor den Auswirkungen dieser Krise zu schützen.