"Ich werde dich töten" – Neuer Snape-Schauspieler erhält Morddrohungen

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Die Erwartungen an die neue TV-Adaption von Harry Potter sind enorm. Doch für einige der Darsteller hat die Aufmerksamkeit eine dunkle und unangenehme Wendung genommen. Nun äußert sich Paapa Essiedu, der die Rolle des Severus Snape übernehmen soll, über einen brutalen Nachteil der Besetzung. In einem Interview mit The Times enthüllt der Schauspieler, dass er mehrere Morddrohungen erhalten hat, in denen er auffordert, die Rolle aufzugeben.

"Ich werde zu dir nach Hause kommen und dich töten"

Essiedu bemüht sich, ruhig zu bleiben, gibt aber zu, dass der Hass ihn beeinflusst, auch wenn er sich wünscht, er täte es nicht. Er merkt an, dass niemand dem nur für seine Arbeit ausgesetzt sein sollte.

"Niemand sollte so etwas erleben müssen, um seinen Job zu machen. Viele Menschen setzen ihr Leben in ihrer Arbeit aufs Spiel. Ich spiele einen Zauberer in Harry Potter. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich emotional nicht belastet."

Trotzdem bleibt Essiedu der Rolle verpflichtet und hat keinerlei Absicht, Rassismus und Hass nachzugeben. Er will Snape zu seinem eigenen machen und allen das Gegenteil beweisen, während er gleichzeitig betont, dass Harry Potter genau darum geht – Akzeptanz und Liebe, die über Hass triumphieren.

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