"Ich habe von generativer KI gehört; es ist verdammt langweilig", sagt Schauspieler Neil Newbon

Während manche Spiele völlig ohne Sprachleistungen auskommen können und andere sie kaum nutzen, besteht kein Zweifel, dass sie die Wirkung der Erzählung und Erzählung eines Spiels um unermessliche Mengen verstärken können. In diesem Jahr haben wir jedoch eine besorgniserregende Menge an Spielen und Unternehmen gesehen, die auf generative KI setzen, besonders wenn es um Sprachausgaben geht. Baldur's Gate III und Resident Evil Village-Schauspieler Neil Newbon hat seine Gedanken zu diesem Thema in einem kürzlichen Interview mit PCGamesN deutlich gemacht.

"Scheiß auf KI in der Performance," sagte Newbon, bevor er ins Detail ging, warum seine Meinungen so stark sind. "Im Vergleich dazu ist der Kosten, den es kostet, diese Sprachzeilen im Vergleich zur restlichen Entwicklung des Spiels zu machen, ein Kleingeld... Ich glaube nicht, dass es eine Rechtfertigung gibt, Leuten die Jobs wegzunehmen. Ich halte das nicht für legitim. Wenn du die Zeilen gar nicht erst aufnimmst und einfach KI benutzt, um die Stimme von jemandem zu nehmen und sie nach Belieben zu manipulieren, ist das ein Problem."

"Ich habe von generativer KI gehört; sie ist verdammt langweilig. Ich glaube es nicht; das reißt mich aus der Immersion", fügte Newbon hinzu. "Die Leute sagen, es hilft der Immersion, weil es reaktiv ist. Es reißt mich aus der Erfahrung, weil ich einfach etwas höre, das nicht wie ein Mensch in Gefahr, im Kampf, keine Aufregung oder welche Emotion auch immer man anstrebt. Es fühlt sich nicht real an. Egal wie gut es klingt, irgendetwas daran sitzt einem nicht ganz, und das ist Uncanny Valley-Territorium... Generative KI interessiert mich eigentlich nicht, weil sie mies."

Während die Synchronsprecher-Community und ein großer Teil der Spieler Newbons Meinungen teilen, scheint genAI immer noch von einigen Spielestudios vorangetrieben zu werden. Ob sie mit der neuen Technik Erfolg haben werden, ist eine Frage der Zukunft, aber im Moment sind die Zeiten für die Darsteller ungewiss und beängstigend.