ICE-Agenten nehmen falschen Teenager fest und schieben ihn trotz Irrtum nach El Salvador ab: "Nimm ihn trotzdem"

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . In einem Schritt, der Fragen über die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte aufgeworfen hat, haben US-Einwanderungsbeamte einen venezolanischen Teenager festgenommen und nach El Salvador abgeschoben, obwohl sie festgestellt hatten, dass er nicht die Person war, die sie suchten.

Merwil Gutiérrez, der keine Verbindungen zu einer Bande hatte und auf einen Asylbescheid wartete, wurde bei einer Razzia in New York festgenommen und dann in eine Supermax-Einrichtung gebracht, die für die Unterbringung von Gewaltverbrechern berüchtigt ist, während die ICE ein veraltetes Gesetz anführte, um die Ausweisung zu rechtfertigen.

Angesichts der zunehmenden politischen Spannungen hat Präsident Trump kürzlich mit dem Präsidenten von El Salvador, Bukele, über diese umfassendere Abschiebepolitik gesprochen und damit die ohnehin schon schwierige Situation noch komplexer gemacht. Mehr über diese Diskussion erfahren Sie im folgenden Video.