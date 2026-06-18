Ibrahima Konaté wurde offiziell für Real Madrid bekannt gegeben, verpflichtet für die nächsten vier Saisons

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Ein weiterer neuer Spieler bestätigt für Real Madrid. Die offizielle Ankündigung für Ibrahima Konaté wurde am Donnerstag gemacht. "Real Madrid C. F. und Ibrahima Konaté haben eine Vereinbarung getroffen, dass er für die nächsten vier Saisons bis zum 30. Juni 2030 Spieler von Real Madrid wird.". Der 27-jährige Innenverteidiger kündigte am Ende der letzten Saison seinen Abschied von Liverpool an, und wie sein ehemaliger Teamkollege Trent Alexander-Arnold wechselt er als Free Agent zu Real Madrid.

Konaté wird sich außerdem mehreren Teamkollegen aus der französischen Nationalmannschaft anschließen: Kylian Mbappé, Aurelien Tchouaméni und Eduardo Camavinga. Er übernimmt eine wichtige Position als direkter Nachfolger von David Alaba.

Auf seiner Position gibt es Konkurrenz: Rudiger (vermutlich sein letztes Jahr in Madrid nach einem Einjahresvertrag), Dean Huijsen (der von Luis de la Fuente bei der Weltmeisterschaft ausgeschlossen wurde), Militao (der verletzungsanfällig ist) und Raúl Asencio (dem angeblich verkauft wird). Deshalb drängt Mourinho Berichten zufolge den Verein, diesen Sommer einen weiteren Innenverteidiger zu verpflichten.