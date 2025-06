IAEA bestätigt keine neuen Schäden an großen iranischen Atomanlagen nach Angriffen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Rafael Grossi, der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, berichtete am Montag, dass es nach den jüngsten Luftangriffen keine weiteren Schäden in den wichtigsten iranischen Atomanreicherungsanlagen gebe.

"Seit dem Angriff am Freitag, der den oberirdischen Teil der Pilot-Treibstoffanreicherungsanlage zerstörte, gab es keine weiteren Schäden am Standort der Treibstoffanreicherungsanlage in Natanz", erklärte Grossi während einer Sitzung des 35-köpfigen Gouverneursrats seiner Behörde.

Während einige oberirdische Infrastrukturen zuvor beschädigt wurden, sind die unterirdischen Standorte weitgehend intakt geblieben, und die Inspektionen werden fortgesetzt, sobald die Sicherheit dies zulässt. Die IAEO bekräftigte auch die Weltgemeinschaft ihres Engagements bei der Überwachung der iranischen Nuklearaktivitäten.