I Have No Mouth, And I Must Scream erhält ein endgültiges Update von Nightdive Studios

Das dystopische Meisterwerk I Have No Mouth, And I Must Scream ist eines der eindringlichsten Erlebnisse in der Spielewelt. Eine verdrehte, düstere Geschichte über die zügellose böse künstliche Intelligenz, die aus irgendeinem gottlosen Grund vielen bis heute weitgehend unbekannt ist. Verloren im großen Lärm der Dinge. Aber es bleibt zu hoffen, dass dieses neueste Update von niemand Geringerem als Night Dive Studios dieses 30 Jahre alte Spiel wieder ins Rampenlicht rückt. Zumindest für eine kurze Zeit.

Das Definitive Update, wie es treffend genannt wird, ist gerade aus dem Nichts erschienen und bringt eine ganze Reihe hervorragender Änderungen mit sich - und auch Goodies. Unter anderem können sich die Spieler auf einige gravierende Verbesserungen der Lebensqualität freuen, mit Unterstützung für Breitbild in verschiedenen Auflösungen, Cloud-Speicherungen, Erfolgen, modernisierten Menüs und einer ganzen Fundgrube an Bonusmaterial hinter den Kulissen.

Das Beste daran ist, dass das Update für diejenigen unter Ihnen, die das Spiel bereits besitzen, völlig kostenlos ist.

Und trotzdem: Wer sich als Neuling in die Dunkelheit wagen möchte, kann ihn zum Preis von zwei großen Tassen Kaffee bei Starbucks – rund 8 Euro – erwerben.

Haben Sie schon einmal I Have No Mouth, And I Must Scream gespielt? Oder werden Sie es sich jetzt ansehen, da das Update live ist?