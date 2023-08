I Am Groot-Trailer enthüllt, dass Staffel 2 im September zu Disney+ kommt

Die erste Staffel von I Am Groot war noch ein paar Wochen entfernt, als Disney bekannt gab, dass sie mit der Arbeit an fünf weiteren Episoden begonnen hatten, also war es nur eine Frage, wie lange wir auf Staffel 2 warten mussten. Jetzt haben wir unsere Antwort.

Das heutige Poster und der Trailer verraten, dass I Am Groot am 6. September für Staffel 2 auf Disney+ zurückkehrt. Der Trailer macht deutlich, dass wir davon ausgehen können, dass diese fünf neuen Kurzfilme den gleichen Ton wie die ersten haben werden, da unser abenteuerlustiger und neugieriger Freund weiterhin in Schwierigkeiten gerät, wenn er versucht, das Leben einfach zu genießen.