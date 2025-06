Hyper Light Maker zeigt einen weiteren Blick auf Possessor(s)

HQ

Im Rahmen des Day of the Devs Showcase hat Heart Machine, der Entwickler hinter Hyper Light Drifter, Hyper Light Breaker und Solar Ash, gerade einen weiteren Einblick in sein kommendes Projekt Possessor(s) gegeben.

Dies ist ein 2D-Side-Scrolling-Action-Adventure-Spiel mit interdimensionalen Horrorelementen, das einem Charakter namens Luca folgt, der als Gastgeber für ein widerwilliges Gegenstück namens Rehm dient. Als Paar geht es darum, eine unter Quarantäne gestellte Stadt zu erkunden, die von einer interdimensionalen Katastrophe zerrissen wurde.

Das Spiel spielt in einer Welt voller 3D-Umgebungen, während es 2D-Side-Scrolling-Bewegungen verwendet. Die Action soll von Plattform-Kämpfern inspiriert sein, und die Erkundung soll auch rasante Bewegungen bieten. Es wird sogar von offenen Pfaden gesprochen, was bedeutet, dass es nicht den einen Weg gibt, sich in der Welt zurechtzufinden.

Im Moment warten wir immer noch auf das feste Veröffentlichungsdatum von Possessor(s).