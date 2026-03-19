Human Fall Flat s Nintendo Switch 2 Edition ist jetzt verfügbar

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Die Nintendo Switch war eine großartige Konsole mit einem riesigen Katalog an Indie-, Exklusiv- und AA-Spielen. Obwohl Spieler auf dieser Plattform nicht alle AAA-Titel von Drittanbietern bekommen haben, kann niemand sagen, dass Nintendos Hybrid-Konsole eine schlechte Spielebibliothek hatte. Allerdings mussten viele Spiele gelegentlich auf der Nintendo Switch laufen, und mit dem Nachfolger des Hybrids, der Nintendo Switch 2, haben viele Entwickler ihr Spiel verbessert, um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Version ihrer Titel erhalten.

No Brake Games, die Entwickler von Human Fall Flat, veröffentlichen heute die Nintendo Switch 2 Edition ihres berühmten physikbasierten Spiels. Diese Version ist digital für £15,99 / €19,99 erhältlich, und Besitzer von Human Fall Flat auf der Nintendo Switch können für £3,99 / €4,99 auf die Switch 2 Edition aufrüsten. Hier sind die wichtigsten Merkmale dieser neuen Version:



Alle aktuellen und zukünftigen Level, von beliebten Klassikern bis zu brandneuen Welten, werden verfügbar sein, sobald sie auf Konsolen erscheinen.



Löse Rätsel alleine oder probiere den Online-Multiplayer für bis zu 8 Spieler, wo Teamarbeit, Chaos und Lachen aufeinandertreffen.



Spiele nahtlos mit der Maussteuerung der Nintendo Switch 2 für zusätzliche Genauigkeit



Die Gamechat-Funktion ermöglicht es Spielern, Audio und Video über das integrierte Gamepad-Mikrofon zu teilen



Gameshare ermöglicht es Spielern, die neuen Nintendo Switch 2-Level mit Freunden auf der Nintendo Switch zu teilen



Es ist immer schön zu sehen, dass Entwickler verbesserte Versionen ihrer Spiele anbieten, selbst mehrere Jahre nach der Erstveröffentlichung. Bedeutet das, dass wir mit Human Fall Flat 2 auf der Nintendo Switch 2 rechnen können? Wir hoffen es, denn es ist die Art von Spiel, die sehr gut zum Koop-Konzept der Konsole passt. Wirst du diese neue Version ausprobieren oder lieber abwarten, ob die Fortsetzung auf der Konsole erscheint?