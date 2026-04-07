Hulk Hogan: Real American Premiere später in diesem Monat auf Netflix

Vor fast einem Jahr wurde die tragische Nachricht bekannt, dass Hulk Hogan im Alter von 71 Jahren gestorben ist. Er war die Person, die mehr als jeder andere dazu beigetragen hat, das amerikanische Profi-Wrestling von einem Jahrmarktsspektakel hauptsächlich im amerikanischen Süden in ein globales Phänomen zu verwandeln.

Seine Blütezeit hatte er hauptsächlich in den 80ern und 90ern, und bald werden wir all das und vieles mehr in einer neuen Netflix-Dokumentation verfolgen. Es verspricht die ganze Geschichte von Terry Gene Bollea (sein richtiger Name) mit Interviews sowohl von ihm als auch von ihm nahestehenden Menschen, wie seiner Ex-Frau Linda Claridge, sowie Wrestling-Persönlichkeiten wie Bret Hart, Jimmy Hart und Kevin Nash.

Sehen Sie sich unten den Trailer zur Dokumentation Hulk Hogan: Real American an. Es sieht so aus, als wäre es ein Muss für alle, die Wrestling lieben oder einfach mehr über das Phänomen erfahren möchten.